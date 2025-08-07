Llega un pulso de aire seco y de origen polar: pronostican mañanas muy frías

Precisó al respecto que “el cambio en la circulación del viento al sector sur, será el motor principal de esta irrupción de aire frío. Las temperaturas mínimas caerán notablemente y, en muchas localidades, los valores quedarán por debajo de los promedios normales para esta época del año”.

A partir del fin de semana, “con la rotación del viento al sector norte, se prevé una recuperación lenta y progresiva de las marcas térmicas”.

La ausencia de humedad será otra de las características destacadas del período. “El aporte seco que acompaña esta masa de aire frío limitará drásticamente el desarrollo de precipitaciones en todo el país. Solo sectores cordilleranos y el litoral uruguayo podrían registrar alguna inestabilidad puntual”, adelantó el especialista.

Descenso térmico marcado y ambiente más seco

Desde hoy el viento del sur reforzará las condiciones de estabilidad y fomentará un marcado descenso térmico. Para la presente jornada en Entre Ríos se anticipan máximas de 18 grados.

Para los días siguientes se anuncian “temperaturas inusualmente bajas para el mes de agosto, producto de esta masa de aire de origen polar”, con mañanas frías y tardes apenas templadas.

En territorio entrerriano se esperan para el viernes mínimas en torno a los tres grados, mientras que, en el marco de un día soleado, para la tarde anuncian 15 grados.

“El fenómeno se presenta como parte de una secuencia típica del invierno, donde los pulsos fríos aún conservan intensidad, especialmente bajo situaciones dominadas por centros de alta presión bien definidos”, precisó De Benedictis en Meteored.

Lenta recuperación para el fin de semana

Hacia el fin de semana, la rotación del viento al sector norte marcará un cambio gradual. Este nuevo patrón facilitará una leve recuperación de las temperaturas, aunque sin llegar a valores elevados. La atmósfera continuará dominada por condiciones estables, con baja humedad y sin lluvias a la vista.

En Entre Ríos para el sábado y domingo se esperan mínimas de cuatro grados, mientras que las máximas serían de 15 y 18 grados, respectivamente. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com