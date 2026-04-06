Nogoyá

Desde la Dirección de Deportes y Recreación, a cargo de Julieta Traverso, se invita a inscribirse en las distintas categorías de la Maratón Barrial “Barrio San Martín”, que se llevará a cabo el domingo 12 de abril, a partir de las 14:30 hs.

Para mayor información sobre inscripciones, comunicarse con Daniel Taborda al teléfono: 3435-513561.