Nogoyá
Desde la Dirección de Deportes y Recreación, a cargo de Julieta Traverso, se invita a inscribirse en las distintas categorías de la Maratón Barrial “Barrio San Martín”, que se llevará a cabo el domingo 12 de abril, a partir de las 14:30 hs.
Para mayor información sobre inscripciones, comunicarse con Daniel Taborda al teléfono: 3435-513561.
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