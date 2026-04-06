Se realizarán Actividades por el Día Mundial de la Salud

Nogoyá
Desde la coordinación de Desarrollo Social, a cargo de Melisa Acevedo, comunicaron que, mañana martes 7 de abril por el Día Mundial de la Salud, se realizaran diversas actividades en Plaza Libertad.
A partir de la hora 10, habrá una Lic. en nutrición, enfermera y médica clínica y se realizaran controles gratuitos de peso; talla; tensión arterial, glucemia y control de carnet de vacunación.
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