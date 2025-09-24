Milei hablará ante la ONU y participará de la gala del Atlantic Council

En el recinto lo acompañarán su hermana Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Defensa Luis Petri y el vocero presidencial Manuel Adorni.

Reunión con Kristalina Georgieva

Tras el almuerzo, Milei mantendrá un encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para analizar el pedido de un préstamo extraordinario de Estados Unidos destinado a afrontar los vencimientos de deuda en los próximos 15 meses

El diálogo será clave, ya que el Tesoro norteamericano condiciona la asistencia a la libre flotación del dólar, una medida que podría generar tensiones en el programa de Facilidades Extendidas que la Argentina mantiene con el Fondo.

Cena con Scott Bessent y la Gala del Atlantic Council

La jornada concluirá con la gala organizada por el Atlantic Council, donde Milei recibirá el Global Citizen Award en reconocimiento a sus reformas económicas. El galardón será entregado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, figura influyente en la administración de Donald Trump y aliado estratégico en las negociaciones con el FMI.

Milei y Trump

“Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina”, escribió Bessent en su cuenta oficial de X, ratificando su respaldo a la gestión libertaria. No se descarta que Georgieva también participe de la cena.

Contexto económico y respaldo internacional

El “efecto Trump” tras el encuentro del lunes pasado calmó los temores de default y permitió la recuperación de los bonos argentinos en los mercados. Sin embargo, la definición del préstamo y sus condiciones serán determinantes para la estabilidad financiera del país.

“Javier Milei es muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi respaldo completo para la reelección como presidente”, aseguró el exmandatario estadounidense en la previa del discurso en Naciones Unidas. (Infobae)

