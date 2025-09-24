Nogoyá Times

    Milei hablará ante la ONU y participará de la gala del Atlantic Council

    El presidente argentino afronta una agenda internacional clave que incluye su discurso ante Naciones Unidas, una reunión con la titular del FMI y la gala del Atlantic Council.
    El presidente Javier Milei desarrolla hoy una intensa agenda en Nueva York, marcada por su participación en la Asamblea General de la ONU, donde expondrá su visión sobre la guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza y las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba. También reclamará la liberación de los rehenes judíos en manos de Hamas y ratificará la soberanía argentina sobre las Islas del Atlántico Sur.

     

    En el recinto lo acompañarán su hermana Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Defensa Luis Petri y el vocero presidencial Manuel Adorni.

    Reunión con Kristalina Georgieva

    Tras el almuerzo, Milei mantendrá un encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para analizar el pedido de un préstamo extraordinario de Estados Unidos destinado a afrontar los vencimientos de deuda en los próximos 15 meses

    El diálogo será clave, ya que el Tesoro norteamericano condiciona la asistencia a la libre flotación del dólar, una medida que podría generar tensiones en el programa de Facilidades Extendidas que la Argentina mantiene con el Fondo.

    Cena con Scott Bessent y la Gala del Atlantic Council

    La jornada concluirá con la gala organizada por el Atlantic Council, donde Milei recibirá el Global Citizen Award en reconocimiento a sus reformas económicas. El galardón será entregado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, figura influyente en la administración de Donald Trump y aliado estratégico en las negociaciones con el FMI.

    Milei y Trump
    Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina”, escribió Bessent en su cuenta oficial de X, ratificando su respaldo a la gestión libertaria. No se descarta que Georgieva también participe de la cena.

     

    Contexto económico y respaldo internacional

    El “efecto Trump” tras el encuentro del lunes pasado calmó los temores de default y permitió la recuperación de los bonos argentinos en los mercados. Sin embargo, la definición del préstamo y sus condiciones serán determinantes para la estabilidad financiera del país.

    Javier Milei es muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi respaldo completo para la reelección como presidente”, aseguró el exmandatario estadounidense en la previa del discurso en Naciones Unidas. (Infobae) 

