Pagar en cuotas es más caro: el costo del financiamiento se dispara por el ajuste monetario

Financiar compras con tarjeta, cada vez más caro

En este contexto de mayor incertidumbre cambiaria, las entidades financieras actualizaron las tasas para el consumo. El costo financiero total (CFT) de las compras en cuotas con tarjeta trepó del 150,7% al 184,3% anual en los últimos días. A comienzos de 2025, ese indicador rondaba el 114% anual.

Los préstamos personales también reflejan este incremento, encareciendo la posibilidad de financiarse. El BCRA advirtió que la morosidad del sistema va en aumento: en mayo, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado fue de 2,6%, con un 4,5% en los préstamos a hogares y un 1% en los destinados a empresas.

El impacto en el ahorro

Mientras tanto, los plazos fijos comenzaron a rendir más. Bancos como Galicia, Supervielle y Banco Nación ofrecen tasas anuales de hasta 44% a 30 días, en un intento por captar depósitos en medio de la falta de liquidez.

Algunas entidades otorgan beneficios adicionales a quienes constituyen plazos fijos desde sus aplicaciones móviles. En tanto, Santander paga 38% anual y BBVA, 36,5%.

Un escenario de tasas altas y consumo restringido

El salto de las tasas busca contener la presión cambiaria, pero encarece significativamente el financiamiento para familias y empresas. El ajuste impacta en la actividad económica y en la capacidad de pago, en un contexto donde la mora en el sistema financiero crece y el consumo enfrenta un freno por el mayor costo del dinero. (Con información de Iprofesional)

