Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Economía Nacionales Noticias

    Pagar en cuotas es más caro: el costo del financiamiento se dispara por el ajuste monetario

    Nogoyá Times Posted on

    Supera el 180% anual

    Con las nuevas supertasas, financiar compras o tomar créditos es más caro. Un repaso del impacto en préstamos, consumo con tarjetas y plazos fijos, que ahora ofrecen rendimientos más altos para los ahorristas.
    El costo de financiar con tarjeta. El encarecimiento del financiamiento golpea de lleno a consumidores y empresas tras el último ajuste de tasas de interés que el Gobierno convalidó en la licitación de deuda en pesos. La estrategia de endurecimiento monetario elevó el costo de los adelantos a empresas a un promedio del 77% anual, según informó el Banco Central (BCRA), veinte puntos más que la semana pasada y muy por encima del 33% de hace un mes.

     

    Financiar compras con tarjeta, cada vez más caro

     

    En este contexto de mayor incertidumbre cambiaria, las entidades financieras actualizaron las tasas para el consumo. El costo financiero total (CFT) de las compras en cuotas con tarjeta trepó del 150,7% al 184,3% anual en los últimos días. A comienzos de 2025, ese indicador rondaba el 114% anual.

     

    Los préstamos personales también reflejan este incremento, encareciendo la posibilidad de financiarse. El BCRA advirtió que la morosidad del sistema va en aumento: en mayo, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado fue de 2,6%, con un 4,5% en los préstamos a hogares y un 1% en los destinados a empresas.

     

    El impacto en el ahorro

     

    Mientras tanto, los plazos fijos comenzaron a rendir más. Bancos como Galicia, Supervielle y Banco Nación ofrecen tasas anuales de hasta 44% a 30 días, en un intento por captar depósitos en medio de la falta de liquidez.

    Algunas entidades otorgan beneficios adicionales a quienes constituyen plazos fijos desde sus aplicaciones móviles. En tanto, Santander paga 38% anual y BBVA, 36,5%.

     

    Un escenario de tasas altas y consumo restringido

     

    El salto de las tasas busca contener la presión cambiaria, pero encarece significativamente el financiamiento para familias y empresas. El ajuste impacta en la actividad económica y en la capacidad de pago, en un contexto donde la mora en el sistema financiero crece y el consumo enfrenta un freno por el mayor costo del dinero. (Con información de Iprofesional)

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like