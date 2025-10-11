Pareja discutió por dinero y descubrieron que el hombre tenía un arsenal de armas en su casa

El hecho fue intervenido por personal de la Comisaría Decimocuarta, que se trasladó al lugar tras recibir un llamado por un inconveniente familiar. En el domicilio, los efectivos dialogaron con las partes involucradas y constataron versiones contrapuestas sobre el episodio.

Intervención policial y detención

El hombre aseguró haber sido agredido por su pareja durante una discusión por un tema económico. Sin embargo, la mujer relató haber sufrido agresiones verbales y físicas, además de amenazas de muerte, e indicó que su pareja tenía armas de fuego en la vivienda.

Ante la gravedad de la denuncia, el fiscal interviniente dispuso la detención del hombre, que fue alojado en una dependencia judicial. Con la autorización de la mujer, la Policía realizó una requisa en la vivienda y en un vehículo vinculado al acusado.

Secuestro del armamento y elementos de recarga

Durante el procedimiento se incautó un importante arsenal que incluía armas de distintos calibres, municiones y elementos para recarga. El detalle del secuestro fue el siguiente:

1 arma de compresión neumática, calibre 5,5 mm, con mira telescópica.

1 carabina calibre 30-06 SPRG, modelo 700, con mira telescópica.

1 pistola Glock calibre .40 con 15 cartuchos.

1 pistola Bersa Thunder calibre .22 con 9 cartuchos.

79 vainas servidas calibre .308.

44 vainas servidas calibre 30-06 SPRG.

138 fulminantes en 2 cajas color amarilla.

182 fulminantes en 2 cajas color roja.

107 cartuchos calibre 9×19 mm.

170 puntas o balas.

163 vainas servidas calibre 9×19 mm.

162 vainas servidas calibre .40.

25 vainas servidas calibre .223 Rem.

2 cartuchos calibre 30-06 SPRG.

19 cartuchos calibre 12 UAB.

Dos posibles silenciadores (de 23,5 cm y 10 cm).

Dos cajas con elementos para recarga y una bolsa con pólvora en granos.

Credenciales de tenencia y portación de armas.

Peritajes y actuaciones judiciales

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, con intervención de las áreas de Fotografía y Balística, que realizaron las pericias correspondientes. Todo el material fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia. Fuente: El Once

