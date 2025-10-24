Rige la veda electoral en todo el país: qué actos están prohibidos

La norma fue creada en el marco de la Ley 8871 (“Sáenz Peña”) de 1912, que inauguró el sufragio universal, secreto y obligatorio, cortando con décadas de fraude y violencia política.

La finalidad es proteger la libertad del voto: sin propaganda de último minuto ni espectáculos masivos, los ciudadanos pueden decidir con serenidad y apego a las tradiciones cívicas del país.

Detalles

La Acordada 26/2025 de la Cámara Nacional Electoral fija que la campaña concluye 48 horas antes del acto electoral. De esta forma, a las 8 de este viernes 24 de octubre inició oficialmente el silencio proselitista y cualquier acto de campaña posterior se considera infracción.

La veda acaba tres horas después del cierre de mesas, lapso en el que también rigen restricciones sobre venta de alcohol y difusión de encuestas. Los infractores quedan expuestos a sanciones penales o pecuniarias, según la gravedad del hecho y la tipificación del Código Electoral.

Cuándo se originó la veda y por qué

El concepto surge tras la reforma de 1912, que buscó cortar la coacción y el “voto cantado” de la política decimonónica. Desde entonces, la veda electoral actúa como “tiempo de reflexión” para el elector, resguardando la pureza del sufragio.

Se inspira en principios conservadores: evitar la agitación, las multitudes y el expendio de alcohol que pudieran alterar el orden público.

La tradición se mantuvo casi intacta en el Código Nacional Electoral de 1972, consolidando las prohibiciones hoy vigentes.

Veda electoral 2025: ¿qué no se puede hacer?

Durante el acto electoral y hasta pasadas tres horas de finalizado los comicios se prohíben:

– Los espectáculos populares al aire libre

– Los espectáculos populares en recintos cerrados

– Las fiestas teatrales y deportivas

– Toda clase de reunión pública que no se refiera al acto electoral

– Publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección

A 80 metros de la mesa receptora de votos está prohibido:

– La realización de reuniones de electores en los domicilios.

– La apertura de organismos partidarios

– La distribución de boletas de sufragio a los electores.

48 horas antes y hasta el cierre del acto electoral se prohíbe:

– Realizar actos políticos de proselitismo

– La emisión y publicación de avisos publicitarios en medios televisivos, radiales y gráficos con el fin de promover la captación del voto del elector.

– La publicación en medios de comunicación –sean estos audiovisuales, de radiodifusión, gráficos, internet u otros- de resultados de encuestas, sondeos de opinión, pronósticos electorales, así como la referencia a sus datos.

12 horas antes y hasta tres horas después de finalizado el acto eleccionario:

– Ningún comercio podrá vender bebidas alcohólicas hasta las 21:00 horas del domingo 26 de octubre de lo contrario y habiéndose constatado la falta se labrará un acta de constatación y se elevará al juzgado electoral.

Multas

El artículo 126 impone multas de $1000 a $2000 (actualizables) a quienes falten a votar sin causa justificada. Si el ciudadano no paga, queda inhabilitado por un año para trámites ante organismos estatales.

Romper la veda (por ejemplo, vender alcohol o realizar un acto político) puede acarrear prisión de 15 días a 6 meses según los artículos 129 a 131.

La reincidencia endurece las penas y deja antecedentes en el Registro de Infractores administrado por la Dirección Nacional Electoral. Fuente: El Once

