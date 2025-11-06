Continúa la Construcción de Nichos en el Cementerio

Nogoyá
Desde la subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Beltrán Lora, se informó que siguen los trabajos de construcción de nichos en el Cementerio Municipal.
En esta oportunidad, se completó el hormigonado de la losa superior, de la batería de 112 nichos.
La obra apunta a generar disposición de espacio en un lugar de significancia para los nogoyaenses.
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com