Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Locales Sociedad

    Continúa la Construcción de Nichos en el Cementerio

    Nogoyá Times Posted on

    Nogoyá

    Desde la subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Beltrán Lora, se informó que siguen los trabajos de construcción de nichos en el Cementerio Municipal.
    ☑️En esta oportunidad, se completó el hormigonado de la losa superior, de la batería de 112 nichos.
    📌La obra apunta a generar disposición de espacio en un lugar de significancia para los nogoyaenses.

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like