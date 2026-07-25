El Gobierno admitió que el dólar podría llegar a $1.800, pero descartó una “devaluación brusca”

Mercado cambiario y expectativas oficiales

El vocero presidencial, Adrián Ravier, consideró posible que el tipo de cambio alcance entre $1.700 y $1.800 en los próximos meses. Aseguró que, de producirse una corrección, sería limitada y sin un impacto significativo sobre el poder adquisitivo.



El vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que el tipo de cambio podría ubicarse entre los $1.700 y $1.800 en los próximos meses, aunque descartó que ese escenario implique una devaluación brusca.

El funcionario sostuvo que la economía atraviesa un contexto de estabilidad y afirmó que una eventual corrección cambiaria tendría un impacto acotado.

Durante una entrevista con el streaming Carajo, Ravier explicó que una suba del dólar dentro de esos valores es una posibilidad, pero rechazó las comparaciones con fuertes devaluaciones registradas en otros períodos de la historia económica argentina.

El funcionario también buscó transmitir tranquilidad respecto del mercado cambiario y aseguró que el actual esquema económico no presenta señales que anticipen un salto abrupto en la cotización de la divisa.

El Gobierno defendió la estabilidad del mercado cambiario

“Que el tipo de cambio llegue a $1.700 o $1.800 dentro de unos meses es una posibilidad”, afirmó Ravier. Sin embargo, aclaró que ese movimiento no debería interpretarse como una devaluación de magnitud, sino como una eventual corrección moderada.

En ese sentido, rechazó la idea de que exista un atraso cambiario importante. Según explicó, resulta complejo determinar con precisión ese fenómeno y consideró que los principales indicadores económicos no reflejan un escenario de desequilibrio significativo.

Además, remarcó que el Banco Central continúa comprando reservas y destacó el superávit de la cuenta corriente como factores que, a su criterio, respaldan la estabilidad del esquema cambiario vigente.

Impacto limitado sobre la economía

Ravier sostuvo que, si finalmente se produjera una actualización del tipo de cambio, el efecto sobre los ingresos de la población sería reducido. “No va a tener un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos”, aseguró.

El vocero también señaló que, al comparar la cotización actual con el promedio registrado durante los últimos años, el dólar se encuentra “un poquito abajo”, por lo que una eventual recomposición no implicaría un cambio abrupto en la dinámica económica.

“La estabilidad cambiaria está muy clara. Yo no me preocupo por ese lado”, afirmó el funcionario, al insistir en que el Gobierno mantiene como uno de sus principales objetivos preservar la previsibilidad del mercado de cambios.

Expectativa por el escenario internacional

Las declaraciones de Ravier se conocieron en un contexto de creciente atención sobre los factores externos que podrían influir en la economía argentina. Este viernes comenzará a regir una nueva tanda de aranceles dispuesta por el gobierno de Donald Trump para más de 60 países, entre ellos Argentina.

Al mismo tiempo, los mercados siguen de cerca la evolución del precio internacional del petróleo Brent, que se mantiene cerca de los 100 dólares por barril, un factor que podría incrementar las presiones sobre la inflación global y los costos de importación.

En ese marco, operadores e inversores observarán el comportamiento de los activos argentinos y la reacción de las bolsas internacionales para evaluar si el nuevo escenario comercial genera movimientos adicionales sobre el mercado cambiario local, publicó Ámbito.

Mientras tanto, desde el Gobierno insistieron en que una eventual suba del dólar hasta la zona de $1.700 o $1.800 no modificaría la estrategia económica ni implicaría una devaluación de fuerte impacto. Fuente: El Once



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