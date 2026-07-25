La morosidad de las familias volvió a subir, casi se triplicó en un año y preocupa el deterioro del crédito

La irregularidad en los préstamos otorgados a los hogares alcanzó el 12,8% en mayo, según datos del Banco Central. El indicador subió 8,3 puntos porcentuales en un año, mientras que la mora de las empresas se mantuvo en niveles considerablemente más bajos.



La morosidad de las familias volvió a mostrar un fuerte deterioro y encendió una señal de alerta en el sistema financiero argentino. De acuerdo con el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la irregularidad en los créditos destinados a los hogares alcanzó el 12,8% al cierre de mayo de 2026, lo que representa un aumento de 0,7 puntos porcentuales respecto de abril.

Sin embargo, el dato más significativo surge de la comparación interanual. En mayo de 2025, el nivel de mora era sustancialmente inferior, por lo que el indicador acumuló un incremento de 8,3 puntos porcentuales en apenas doce meses. En términos prácticos, la cantidad de préstamos con problemas de pago entre las familias casi se triplicó en un año.

El comportamiento de los hogares contrasta con la situación del sector empresarial, donde el coeficiente de irregularidad se ubicó en 3,5%, muy por debajo del registrado en los créditos destinados al consumo de las personas.

El crédito al consumo también mostró una caída

El incremento de la morosidad se produjo en un contexto de menor dinamismo del financiamiento a las familias. Según el informe oficial, los préstamos destinados al consumo registraron en mayo una contracción real del 1,1%, reflejando un menor nivel de endeudamiento y una mayor cautela tanto por parte de los bancos como de los propios consumidores.

Al considerar el conjunto del sistema financiero, la irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7,7% durante mayo, impulsada principalmente por el deterioro en la capacidad de pago de los hogares.

El informe también indicó que la participación de los préstamos a las familias dentro del activo total de las entidades financieras descendió levemente hasta el 20,4%, reflejando una moderación en la exposición del sistema a este segmento.

El sistema financiero mantiene niveles de solvencia

A pesar del aumento de la mora, el Banco Central sostuvo que las entidades financieras conservan una posición patrimonial sólida para afrontar eventuales pérdidas.

En ese sentido, el organismo señaló que los bancos cuentan con previsiones que cubren el 86,3% de la cartera irregular, un nivel que permite absorber una parte importante del deterioro en la calidad del crédito.

Además, el sistema financiero mantiene una integración de capital equivalente al 30,7% de los activos ponderados por riesgo, un indicador que el regulador considera robusto desde el punto de vista de la solvencia.

No obstante, el crecimiento sostenido de la morosidad entre las familias aparece como uno de los principales focos de atención para el sistema financiero, ya que evidencia las crecientes dificultades de muchos hogares para cumplir con el pago de sus obligaciones crediticias en un contexto de menor consumo y mayor presión sobre los ingresos. Fuente: El Once

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