El Gobierno de Entre Ríos declaró la “urgencia sanitaria en salud mental” por un año

Decreto del Poder Ejecutivo

La medida busca fortalecer la respuesta del sistema público ante el aumento de la demanda. El Ministerio de Salud deberá implementar acciones de prevención, ampliar dispositivos de atención y elaborar un Plan Provincial de Contingencias.



El Gobierno de Entre Ríos declaró la urgencia sanitaria en materia de salud mental en todo el territorio provincial por el término de un año, con posibilidad de prorrogarla por única vez por igual período, en función de la evolución de la situación y de los resultados de las políticas implementadas.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto Nº 2.130, firmado el 22 de julio por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta del sistema público frente al incremento de la demanda de atención en salud mental.

La norma instruyó al Ministerio de Salud a adoptar las medidas necesarias para fortalecer el sistema sanitario, incluyendo adecuaciones presupuestarias, financieras y administrativas que permitan implementar las acciones previstas.

Las medidas previstas

Entre las acciones contempladas por el decreto se encuentran el fortalecimiento de las redes comunitarias y de los dispositivos territoriales de acompañamiento, la capacitación permanente del personal de salud y de actores comunitarios, y la realización de campañas de sensibilización y difusión de recursos de atención y prevención.

También se prevé la implementación de estrategias integrales de prevención del suicidio con abordajes interdisciplinarios e interinstitucionales, la ampliación de dispositivos intermedios de asistencia, sistemas de detección temprana para poblaciones vulnerables y acciones de acompañamiento destinadas a familiares y personas allegadas de quienes atraviesan padecimientos mentales o situaciones de riesgo psicosocial.

Además, el Ministerio de Salud quedó facultado para reasignar partidas presupuestarias y gestionar recursos adicionales cuando la creciente demanda o situaciones especiales así lo requieran.

Elaborarán un plan de contingencia

El decreto también ordenó convocar a la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos, creada por el Decreto Nº 418/2022 y modificada por el Decreto Nº 643/2025.

Ese organismo deberá reunirse dentro de los diez días de publicada la norma y funcionar de manera permanente durante la vigencia de la emergencia.

Asimismo, tendrá un plazo de 30 días para elaborar un Plan Provincial de Contingencias en Salud Mental, que deberá incluir acciones concretas, metas, mecanismos de evaluación y cronogramas de ejecución para fortalecer el sistema provincial de atención.

Los fundamentos de la medida

En los considerandos, el Ejecutivo provincial señaló que la decisión se sustenta en informes de organismos internacionales que advierten sobre el deterioro de la salud mental a nivel mundial y el aumento sostenido de la demanda de atención.

El decreto sostuvo que Entre Ríos no es ajena a esa realidad, ya que registra un incremento de consultas y situaciones que requieren intervención especializada.

En ese sentido, indicó que el fortalecimiento del sistema sanitario representa un desafío en materia de recursos humanos y materiales, por lo que consideró necesario reforzar los equipos profesionales, ampliar los dispositivos de atención y dotar de mayores recursos técnicos y materiales a los efectores donde se verifica una creciente demanda. Fuente: El Once

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